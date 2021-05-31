İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)ABD´de yaşayan doğa fotoğrafçısı Abdullah Kasımoğlu, dünyada sadece Van Gölü´nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü görüntülemek için memleketi Van´ın Erciş ilçesine geldi. Kasımoğlu, çektiği fotoğraflarla inci kefalini ABD'de tanıttığını söyledi.

ABD´de yaşayan doğa fotoğrafçısı 2 çocuk babası Abdullah Kasımoğlu, Van Gölü'nün tuzlu, sodalı suyunda yaşayan, üreme zamanı olduğu için şimdilerde tatlı sulara göçü süren inci kefalinin zorlu yolculuğunu görüntülemek için her yıl olduğu gibi bu yıl da memleketi Van´ın Erciş ilçesine geldi. Alaska´daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin Deliçay´da fotoğraflarını çeken 35 yıllık doğa fotoğrafçısı Kasımoğlu, "Yaklaşık 35 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. 20 yıldır Amerika´da yaşıyorum. Her yıl inci kefali göçünün başladığı dönemlerde memleketime gelip, martıların ve inci kefallerinin görsel şöleninin fotoğraflarını çekiyorum. Burada çektiğim fotoğrafları arşivimde biriktirip, Amerika´da yaşayan yakın arkadaşlarım ve bazı platformlarda paylaşarak buranın tanıtımını yapıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-31 11:29:50



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