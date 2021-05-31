İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü

Van’ın İpekyolu Belediyesi, evlenecek çiftlerin nikâh törenlerini yapacakları 'Evlendirme Köşkü' yapıyor.

İpekyolu Belediyesinin ‘Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz’ projeleri kapsamında yapacağı Evlendirme Köşkü, pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikâh törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikâh törenlerinde tüm gereksinimlerini karşılayacak olan projenin, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin kısa süre içerisinde uygulama aşamasına geçirilerek bitirilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Şerefiye Mahallesi’nde yapılması planlanan proje, özgün mimari yapısı ile 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak. Proje kapsamında; 88 kişilik nikâh alanı, gelin damat merdivenleri, nikah kıyma platformu, idari kata çıkış merdiveni, danışma, güvenlik, engelli wc yer alacak.

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