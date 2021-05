Çaldıran’dan Belediyesinden 150 sıvat dağıtımı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, kırsal alanlarda hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması için değişik bölgelere 150 sıvat bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışma sonucunda ilçedeki yayla, mera ve hayvanların geçiş noktalarına sıvat bırakılmaya başlandı. Yapılan çalışmada kırsaldaki hayvanların içme su ihtiyacının karşılanması için farklı yerlere 100 beton ve 50 sac olmak üzere toplam 150 sıvat bırakılacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizin en büyük gelir kaynağı hayvancılıktır. Burada on binlerce büyük ve küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. İlçemizde kaliteli verimin elde edilmesi konusunda birçok noktada su kanalları açarak hem tarımsal arazilerin sulanması hem de hayvanların içme su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Son yapılan çalışmada Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yürüttüğü projeyle tespit edilen yerlere beton ve sac sıvat yerleştirilmesine başladık. Yayla, mera ve hayvan geçiş güzergahlarına konulmak üzere 100 adet beton ve 50 adet sac sıvatın yerleştirilmesine başlandı. Bu çalışma ile birlikte hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayarak çiftçimizin daha kaliteli verim elde etmelerine katkı sunmaya çalıştık. İlçemizde kaliteli bir çiftçiliğin yapılması için belediye olarak elimizden gelebilecek her türlü çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Çiftçiler ise belediyenin başlattığı çalışma ile birlikte mera ve yaylalarda hayvanların içme suyu ihtiyacının rahatlıkla karşılanacağını belirterek, “Belirli noktalara yerleştirilen onlarca sıvat, hayvanların can damarı haline geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

