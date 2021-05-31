Van’da kaldırım işgali ve görüntü kirliliği denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgali ve görüntü kirliliği ile ilgili denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgaline müsaade etmezken, görüntü kirliliğine sebep yapılarla ilgili de esnaf ve vatandaşları uyardı. Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkan Vekili Fazıl Tamer’in de eşlik ettiği denetimlerde, İpekyolu ve Şerefiye caddelerindeki kaldırım işgalleri denetlendi. Ekipler ayrıca iki caddede görüntü kirliliğine sebep olan yapılarla ilgili yer tespiti yaparak vatandaşları uyardı. Denetimlerin yıl boyunca rutin olarak devam edeceği bildirildi.

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