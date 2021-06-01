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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge: “2022 yılı Van Gölü yılı ilan edilmeli”

İHA

Başkan Berge: “2022 yılı Van Gölü yılı ilan edilmeli”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 2022 yılının Van Gölü yılı ilan edilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacak ve yaklaşık 60 bilim insanının sunum yapacağı Van Gölü Sempozyumu öncesi açıklamalarda bulunan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van’ın bir medeniyetler beşiği olduğunu söyledi. Berge, “Urartulardan Selçukluya, Osmanlı’dan Türkiye’ye yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan, güneşin ve suyun başkenti kadim şehir Van’dan sizlere selam olsun. İran, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak pazarı ile birlikte Van, yaklaşık 125 milyonluk bir hinterlanda hitap etmektedir. Camileriyle, medreseleriyle, manastırlarıyla, kiliseleriyle ve kültürel değerleriyle adeta bir açık müze olan bir şehirdeyiz. Urartu, Asur, Pers, Roma, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safeviler, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri ile tarihe beşiklik etmiş Van’ımız, bazı dünya değerlerini barındırmaktadır. Van’ın tescilli 150 değerinin 101’i uluslararası düzeydedir. 800 bin yıl yaşında olan, bizim deyimimizle Van Denizi, bir başka deyişle Van Gölü, Van balığı, Van Gölü canavarı, dünyaca meşhur Van kahvaltısı, Van otlu peyniri, Van kedisi, Van güvercini, Van kelebeği, Van yılanı, Van kertenkelesi, Van Kalesi, Van Lalesi, Van florası, Van mavişi (VernicaVanensis), Van cacığı, Van pastası, Van evleri, Van savatlı gümüşü, Van kilimi. Bu değerlerimiz şehrimizin adı ile başlıyor. Ahtamara’nın aşkına şahitlik eden Akdamar Adası, bir gelin gibi süslü Muradiye Şelalesi, Müslümanların ve Hıristiyanların yıllarca beraber yaşadığı ve arkeolojik sit alanı ilan edilen Eski Van şehri, Türkiye’nin en ihtişamlı 10 kalesinden biri olan Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Ayanıs Kalesi, Amik Kalesi, Zernek Kalesi, Hêşet Kalesi (Gevaş), Meher Kapısı, Pizan Kalesi (Başkale), Muradiye Kalesi (Muradiye), Toprakale, Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri, Vanadokya olarak adlandırılan peri bacaları, Pamukkale’yi andıran Başkale travertenleri, Hüsrev Paşa, Kaya Çelebi ve Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Horhor Camii, Süleyman Han Camii (Van Kalesi), Sofu Baba Camisi ve İzettin Şir Camii (Gevaş), Akdamar (Surp Haç), Bartholomeus (Başkale), Yedi Kilise (Erek Dağı), Altınsaç (Gevaş), Hiris (Meryem Ana ve Trinite) (Çatak), Surb Sahak ve Surb Stephanos (Eski Van şehri), Adır Adası ve Lim Manastırı, Çarpanak Adası Saint Jean, Saint Georges (Bahçesaray), Akdamar Kilisesi, 7 Kilise, Hazreti İsa’nın 12 havarisinden biri olan aziz Bartholomeus’un mezarının bulunduğuna inanılan Saint Bartolomeus Kilisesi (Başkale), Azize Kadınlar Manastırı, Halime Hatun Kümbeti Türbesi (Van Gevaş), İkiz Kümbetler (Eski Van şehri), Şeyh Abdurrahman Baba (Gazi) Mescidi ve Türbesi (Van Kalesi), Hüsrev Paşa Türbesi (Başkale Pizan Köyü), Sofu Baba Türbesi, Kılıçlı Baba Türbesi, Selçuklu Mezarlığı (Gevaş), Horhor Çeşmesi, Şeytan Köprüsü (Muradiye), Kırmızı Köprü (Bahçesaray), Bendi Mahi Köprüsü (Erciş), Toprakkale, Alniuni Kenti ve Taş Atölyesi, Sardurihinili Antik Kenti (Çavuştepe) ve Zernakitepe. Flamingoların ve Türkiye’deki 600 kuş türünün 350’sinin yaşadığı Erçek Gölü, kano, yelken, sörf, dalış, deniz bisikleti ve su kayağı gibi su sporlarının Edremit Gebze Su Sporları Merkezi, trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü yapılan görkemli Artos, Erek, Süphan, Nemrut ve Tendürek dağları, rafting yapılan Müküs Çayı, Abalı, Kurubaş ve Çaldıran kayak merkezleri, şifa kaplıcaları ile Erciş ve Çaldıran, 3 bin yıllık Şamram Kanalı, keşfedilmemiş Gevaşİnköy koyları, Kanispi ile Çatak çağlayanı ve Çatak vadisi, Keşiş Gölü, Bendimahi Deltası ve daha nice değerleri. Söz konusu olan Van Gölü Havzası’dır. Dünya değerlerini barındıran ve tüm bu değerleri ile adeta cazibe merkezi olan Van’ımız, bir turizm şehridir. Ekoturizm, kongre turizmi, spor kamp turizmi, Feqiyê Teyran’ın türbesi ve Bediüzzaman Saidi Nursi’nin Erek Dağı’ndaki çilehanesi ile inanç turizmi, dağcılık ve doğa turizmi ile milyonlarca insanın ilgisi Van’a çekilebilir. Van Gölü Ekspresi ile tren yolculuğu yapılabilen, daha keşfedilmemiş muhteşem koyları, doğası, güneşin ve suyun başkenti olan bir şehirden bahsediyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda yer alan değerlerimiz var. Başta Van kahvaltısı olmak üzere zengin mutfağıyla adeta bir lezzet durağı olan Van’dayız. Revani, kaşık, çatal ve eğdek tatlısı ile tatlı bir gün sizi bekliyor. Helise, keledoş, tandırda Van balığı, bulgur aşı, çiriş pilavı, kurut aşı, sengeser yemeği, murtuğa, ıspanaklı borani, Kürt köftesi, acem köftesi, kavut, gıncırok, ayva yemeği, virik çorbası, ayran aşı çorbası sizi zinde tutar. Tüm bu lezzetler ancak GastroVan festivalinde dünyaya tanıtılabilir. Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü dünyanın da en büyük sodalı gölüdür. Van Denizi’nde Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları bulunmaktadır. Yüzölçümü 3 bin 173 kilometrekare olan Van Gölü Havzası’nın çevresi ise 12 bin 500 kilometrekaredir. Bin 646 metre ile dünyanın çatısında bir deniz olan Van Denizi, bilindiği iç deniz olarak ilan edilmiştir. En derin yeri 451 metre olan Van Denizi’nde, 100 yıldan fazladır Van Gölü Canavarı efsanesi yaşamaktadır. 800 bin yıl yaşında olan Van Gölü'nde piyasa değeri 7.5 milyar dolar olan 50 tonluk Uranyum vardır. Van Gölü mercanları büyülemektedir. Dünyanın en büyük mikrobiyolitleri Van Gölü'nde bulunmaktadır. Yıllık 15 bin ton avlanan Van balığı (İnci Kefali) 14 bin aileye ekmek kapısı oluyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timinin bulduğu siyah benekli sarı balık da Van Gölü'nde yaşamaktadır. Şüphesiz bu değerleri bağrına basan bir Van Gölümüz var. Bu sebeple 2022 yılının Van Gölü yılı ilan edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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