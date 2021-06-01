Erciş’te hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Van’ın Erciş ilçesinde, ceza infaz kurumlarının bağımsız kütüphaneye kavuşturulması için imzalanan protokol kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarının bağımsız kütüphaneye kavuşturulması için imzalanan protokol kapsamında Erciş Kaymakamlığı bahçesinde Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı. Düzenlenen etkinliğe katılanlar kitap bağışında bulundu.

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, “Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarının bağımsız kütüphaneye kavuşturulması amacıyla protokol imzalanmıştır Mevcut protokol çerçevesinde yine Adalet Bakanlığımızca ceza infaz kurumlarımızın birçoğunda bağımsız kütüphaneler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu kütüphanelere kitap desteğinde bulunulması amacıyla bir kitap bir umut sloganıyla yine Adalet bakanlığımızın öncülüğünde bir proje bir kampanya başlatılmıştır bizlerde Erciş Cumhuriyet Baş savcılığı olarak bu farkındalığı daha etkin hale getirmek ve Ceza infaz kurumlarımıza fazlaca kitap temininde bulunmak amacıyla Kaymakamlığımızın desteğiyle burada bir stant açmış bulunmaktayız. Burada amacımız halımızın ve kıymetli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle edindiğimiz kitapları tutuklu ve hükümlülerimize temin ederek onların hizmetine sunarak onların ıslahı topluma yeniden ve sağlıklı bir şekilde kazandırılması, onların farklı düşünceleri görebilmeleri, kendi düşüncelerine ışık tutmak amacıyla bu kampanya düzenlenmiştir, hepimiz biliyoruz ki her bir kitapta bir hayat vardır her kitap bir ufuktur bir öğretmendir bu manada inşallah tutuklu ve hükümlülerimizle bu kampanya ile birlikte toplanacak yüz binlerce kitaptan istifade edeceklerdir” dedi

Erciş Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Adalet Bakanlığımızın ve Kültür Bakanlığımız ortak bir kampanyası için bir araya geldik. Ceza infaz kurumlarının desteği ile birlikte tutuklu ve hükümlü kardeşlerimizin kitapla bir araya gelmesi buluşması bizim için çok kıymetli ve çok değerli bu kaymanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun" dedi

Etkinlik sonrası kurulan standa vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.