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(Özel) Yolda bulduğu yavru baykuşu önce besledi sonra yetkililere teslim etti

İHA

(Özel) Yolda bulduğu yavru baykuşu önce besledi sonra yetkililere teslim etti

Van’da Ümit Akbal isimi vatandaş, yolda bulduğu yavru kulaklı orman baykuşunu önce evinde besledi sonra yetkililere teslim etti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüsü'ne pikniğe giden Ümit Akbal isimli vatandaş, yolda bir yavru baykuş gördü. Uçamadığını ve korumasız bir şekilde olan baykuşu evine getiren Akbal, iki gün boyunca onu besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne ulaşan Akbal, yavru baykuşu kendilerine teslim etti.
Baykuşu yetkililere teslim ederken bir açıklamada bulunan Akbal, “Yavru baykuş belli ki yuvasından düşmüştü ve uçamıyordu. Biz de sahiplendik, iki gün boyunca besledik, şimdide Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğim” dedi.
Bu tür yabani hayvanları gören vatandaşların yetkililere haber vermesi gerektiğinin altını çizen Akbal, “Sonuçta bunlar yabani hayvanlar ve nesli tükenen hayvanlar. Bu hayvanlar yetkililere teslim edilse, sahip çıkılsa daha iyi olur” ifadelerini kullandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerince getirilen baykuşu tedavisi için teslim alan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yuvadan erken düşme gibi durumlarda doğada yaşam şansını yitiren hayvanlar bilinçli vatandaşlar sayesinde merkezimize getirilmekte ve bu hayvanlar burada gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğaya salınmaktadır. 2021 yılı içerisinde yuvasından düşen yaklaşık 60 kuşu bizler burada gereken işlemleri yaptıktan sonra doğaya kazandırdık. Bu yavru kuşumuzu da inşallah en kısa zamanda doğaya kazandıracağız. Ben bu çerçevede duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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