Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusu 4 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla `Silahlı terör örgütüne üye olmak´, `Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek´ suçlarını işlediği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-02 12:34:42



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