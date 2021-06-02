Van’da sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takılması için protokol imzalandı

Van’da ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ gereğince sahipli köpeklerin kimliklendirme işlemleri başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında yapılan protokol gereğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında “KediKöpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alınması Yetkisinin Devrine İlişkin Protokol” imzalandı. Protokolü İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül imzaladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, imzalanan protokolle Van’da bulunan sahipli köpek, kedi ve gelinciklere il/ilçe müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimlerle Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına bağlı serbest veteriner klinikleri ve poliklinikleri tarafından mikroçip uygulaması yapılacağını söyledi. Görentaş, “Bu mikroçip numarasına göre hayvanlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kayıt edilecektir. Köpek ve kedilere ait pasaport tanzim edilerek hayvan sahibine teslim edilecektir” dedi.

Bu hayvanların aşılarının da takip edilmesi için kayıt altına alınmalarının önemli olduğunu vurgulayan Görentaş, “Sahipli köpekler için kimliklendirme işlemleri başvuruları başlamış olup 2021 yılı sonuna kadar yapılabilecektir. Kedi ve gelinciklerin çiplendirilmesi ve sisteme kaydedilmesi işlemleri ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak ve yılsonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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