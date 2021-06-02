Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonetin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde VanHakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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