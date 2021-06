Van Valisi: “Van Gölü artık kirlenmeyecek” Van Gölü Sempozyumunun kapanış töreni gerçekleştirildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılan çalışmalarla Van Gölü’nün artık kirlenmeyeceğini belirterek, “Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Artık suyun petrolden bile değer olduğunun farkında olmamız gerekir” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Edremit Belediyesinin iş birliğinde DoubleTree by Hilton Hotel Van’da düzenlenen ‘Van Gölü Sempozyumu’nun kapanış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın dün onur konuğu olarak katıldığı sempozyum bugün de devam etti. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında düzenlenen sempozyumun son oturumunda belediye başkanları ile akademisyenler sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun kapanış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve akademisyenler katıldı.



“Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım”

Programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bundan sonra yapılacak çalışmalarla Van Gölü'nün artık kirletilemeyeceğine dikkat çekti. Düzenlenen sempozyum sayesinde Van Gölü’nün temiz kalması için bir farkındalık oluştuğunu ifade eden Vali Bilmez, "Biz göçebe toplumdan şehir toplumuna geçiş sürecini yeni yaşayan bir kentiz, bölgeyiz. Yüz yıl önce Van'da üzüm bağları vardı, yeşil bir Van vardı. Kırsal şehre indiğimiz de ağaca yakacak gözüyle baktık. Dolaysıyla o üzüm bağlarını hepsini yok ettik. Dünyanın en güzel gölünün kenarında olmamıza rağmen gölüne sırtını dönmüş bir toplumsal anlayışımız var. Ahırlarını gölün kenarına, eğlence mekanlarını binaların bodrumlarına yapan bir kentiz. Hala sahilde binlerce hayvanı besleyen bir kentiz. Onun için önce bu sorunun farkında olmalıyız. Toplumsal değişim ve dönüşümler önce sorunun farkına varabilmek ve çözüm arayışı içine girmek ve sonra da çözüm bulmayı gerektirir. Nerden gelirse geldin bir Van kültürü oluşturmalıyız. Kent kültürünü hızlı bir şekilde oluşturmamız gerekir. Bunun için de herkese görev düşüyor. Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Artık suyun petrolden bile değer olduğunun farkında olmamız gerekir” diye konuştu.

Van Gölü’nde başlatılan dip çamur temizliği konusunun önemi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise “Bakanlığın Van Gölü’ndeki dip çamuru temizleyecek gemisi var. Bu gemi yıl sonunda Van Gölü’ne gelecekti. Ancak bu hızlı takibin sonunda burada bir mekanizma oluşturuldu. Hızlı bir platform oluşturuldu ve bir araç geliştirildi. Yıl sonunda bakanlığın göndereceği tekne de bu çalışmalara destek verecek. Böylece Van Gölü’ndeki temizlik çalışmaları hızlanacaktır” şeklinde konuştu.

Van Gölü için oluşan birlikteliği anlamlı bulduğunu dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, “Van Gölü Havzası için bir araya gelerek bir birlikteliğin oluşmasını her şeyden daha anlamlı buluyorum. Kim Van için güzel bir şey yapıyorsa Allah razı olsun deriz. Üniversite olarak da Van için çalışan herkese destek verme konusunda hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

İki günlük süreçte Van için tarihi anların yaşandığına dikkat çeken Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki gün boyunca Türkiye’nin en önemli ve icra makamında olan kişilerce, makamlarca Van Gölü konuşuldu. Burada sadece konuşulmadı, ayrıca kararlar alındı. Bu konuda en önemli olanı ise dip çamur temizliği oldu. Uzun bir süredir Van Gölü kirleniyor. Bu kirlenme de arıtma tesisin faaliyete geçmesiyle büyük bir çoğunlukla önlenecektir. Ancak bundan 3040 yıl önce ciddi bir kirleme vardı ve bunun da temizlenmesi gerekiyordu.”

Sempozyum yapılan konuşmaların ardından soru ve cevap bölümüyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.