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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Böğrüpek Mahallesi kırsalında yapılan titiz çalışma sonucunda, arabadan sökülmüş çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftı bulundu. Yapılan inceleme sonucu batı illerine götürülmek üzere 2 adet şaftın içerisine zulalanmış şekilde 3 kilogram 20 gram eroin ele geçirildi. Araçtan sökülen 2 şaftın eroin zulalandıktan sonra tekrar takılarak batı illerine götüreceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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