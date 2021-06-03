Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Böğrüpek Mahallesi kırsalında yapılan titiz çalışma sonucunda, arabadan sökülmüş çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftı bulundu. Yapılan inceleme sonucu batı illerine götürülmek üzere 2 adet şaftın içerisine zulalanmış şekilde 3 kilogram 20 gram eroin ele geçirildi. Araçtan sökülen 2 şaftın eroin zulalandıktan sonra tekrar takılarak batı illerine götüreceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.