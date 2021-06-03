Çaldıran’da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2 Haziran 2021 tarihinde saat 23.30’da Çaldıran ilçesi Direkli Mahallesi’nde yapılan arazi aramasında 8 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

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