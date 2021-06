Van ‘Dünya Kahvaltı Günü’ne hazır

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 6 Haziran Pazar Günü gerçekleştirmeyi planladıkları ‘Dünya Kahvaltı Günü’nün sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlanacağını ifade ederek, dünyanın dört bir yanından herkesi destek olmaya çağırdı.

Bak Hele Bak Kahvaltı Salonunda bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, her yıl haziran ayının ilk pazar gününü ‘Dünya Kahvaltı Günü’ olarak kutladıklarını ifade ederek, korona virüs pandemisi nedeniyle bu kutlamanın sosyal medya üzerinden yapıldığını söyledi. Van kahvaltısının Guinness Rekorlar Kitabına uzanan serüveninden söz eden Başkan Takva, “2013’te başlayan bir serüven var. İlkinde şehrimizin sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak, bunları ulusal ve uluslararası düzeyde tescillemek, bunları bir kazanca dönüştürmek gibi bir çalışma başladı. 2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurmak suretiyle Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardık. Bugün dünyada en fazla ilham veren 10 tane rekordan biri olarak anılıyor. Tabi bunu ileriye de taşımak gerekiyordu. Aradan epey bir zaman geçti ve geçen yıl tam kapanmanın olduğu dönemde yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bu kapanma dönemini bir fırsata çevirmenin yolunu tartışmaya açtılar. Sosyal medya üzerinden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ olarak yılın 365 gününden bir günü, dünyaya hediye ettik ve 7 Haziran Pazar günü dünyanın her tarafından insanlar ‘Dünya Kahvaltı Günü’ne sahiplik ettiler” dedi.

Geçen sene olduğu gibi bu senede sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kutlamanın sosyal medya üzerinden yapılacağını aktaran Takva, “Her yıl haziran ayının ilk pazar gününü ‘Dünya Kahvaltı Günü’ ilan etmek suretiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Geçen yıl AB Delegasyonu sahiplik ederek Brüksel’de kahvaltı yaptı ve delegasyon başkanı bunu paylaştı. Yine Tarım ve Orman Bakanı çok şık bir paylaşım yaptı, TOBB çok güzel bir paylaşım yaptı, bakanlar yaptılar. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, bu yıl Dünya Kahvaltı Günü’nün Dışişleri Bakanlığı uhdesinde sahiplenileceğini bizimle paylaştı. Koşullar uygun olursa bakanlığın bahçesinde bir kahvaltı verilecek” ifadelerini kullandı.

Herkesi 6 Haziran Pazar günü sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak destek vermeye çağıran Takva, “Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. O nedenle sosyal medya üzerinden dünyaya taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu sadece biz ve sivil toplum örgütleri yapamaz. Herkesin buna omuz vermesi gerekiyor. Bu bir kişisel mesele değil, bir şehir meselesidir. O nedenle mümkün olduğunca dünyanın her tarafındaki insanların sahiplenilmesini sağlamak gerekir. Bir duyuruyla, bir çağrıyla daha üst düzeye taşımak gerekir. Her yıl bu çabamız muhteşem bir kahvaltı ile süslensin istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarında Van ile ilgili tescillenen bazı ürünlere dair bilgiler de veren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van otlu peyniri, keledoş, kavut, murtuğa, savat gümüş işlemeciliği ve Van kahvaltısının garanti marka tescilleme işlemleri tamamlandı. Van pastası şu anda tescil aşamasında ve büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde o da tescillenecek. Bunun yanında Kürt köftesi, tandırda Van balığı, çirişli bulgur pilavı, ayran aşı, sengeser de şu anda başvurusu gerçekleşen ürünlerimizdir.”

Van OSB Başkanı Memet Aslan, MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdurrahman Eren, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy’un da birer konuşma yaptığı toplantı soru cevap ile sona erdi.

