Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor HDP önünde eylem yapan Vanlı annelerden HDP’ye cevap: “Para için değil çocuklarımız için buradayız”

Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin mücadelesi sürüyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 14’üncü haftada HDP il binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.



“Para için değil çocuklarımız için buradayız”

Baba Fikret Koç, oğlu İzzet'in 8 yıl önce 22 yaşındayken "yurt dışına çalışmaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi. Koç, “Çocuğumu 8 yıl önce dağa kaçırdılar, hiçbir haber alamıyorum. Çocuğum için Diyarbakır’da da mücadele ettim, şu an memleketimizde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bazı insanlar para için eyleme katıldığımızı söylüyor, tam aksine çocuklarımız için buradayız. Çocuğumuz şu anda gelirse bile mücadelemiz çocuğu dağa kaçırılan tüm anneler için sürecek. Oğlum sesimi duyuyorsan lütfen gel Allah aşkına, kardeşlerin, abilerin, herkes gelmeni bekliyor. Oğlum okul okuyordu, İstanbul’dan Diyarbakır’a oradan da dağa kaçırdılar” dedi.

Anne Güllü Ereğli de oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, “Oğlumu dağa sattılar. Benim oğlum üniversite okuyordu, öğretmen olmak istiyordu ama HDP oğlumun hayallerini çaldı. Bizim ciğerimiz yanıyor. HDP, devlet ve vatan hainidir. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar ama inşallah amacına ulaşamayacaklar. Dağa kaçırılan çocuklarımızın hepsi inene kadar mücadelemiz devam edecek. Ben oğluma sesleniyorum, Nevzat oğlum, eğer sağ isen ve bizi duyuyorsan gel devletimize teslim ol, devletimiz büyük bir devlet, onlara güvenme, onlar zalim ve vatan hainidir. HDP yalan söylüyor, buraya para için değil çocuklarımız için geliyoruz. Para için gelmiyoruz, ne parası, yalan söylüyorlar” diye konuştu

Beyzadeler Aşireti Kanaat Önderi ve Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kaya Ortasaç ise HDP önünde çocukları için eylem yapan annelere Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek yanlarında olduğunu söyledi.

