Çaldıran Belediyesinin yetiştirdiği sporculardan Türkiye birinciliği

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından yetiştirilen sporcular, yapılan değişik yarışmalarda Türkiye birinciliği elde etti.

Geçen hafta Gaziantep’te düzenlenen yarışmada atlet Ayhan Kaya 2 bin metrede, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan Türkiye Dağ Koşusu Yarışmasında da Suat Karabulak Türkiye birinciliği elde etti. Yine Türkiye Dağ Koşusunda genç erkekler kategorisi derece elde eden Ferhat Sağlık’ın da Trabzon’da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazanması ilçede büyük sevince neden oldu.

Yetiştirdikleri sporcuların bir ilke imza attığını ve Türkiye’yi temsil edeceklerini ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesinin antrenörleri tarafından yetiştirilen sporcularımızın başarısı bizleri onurlandırıyor. İlçe olarak bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çaldıran tarihinde bir ilke imza atılarak milli sporcu yetiştiriliyor. İlçemizde gençlerimize yaptığımız yatırımlar meyve vermeye başladı. Belediyemiz tarafından spor yeteneği olan kardeşlerimize elimizi uzattık ve antrenörlerimiz tarafından eğitilerek yapılan yarışmalarda başarıdan başarıya koşarak Türkiye birinciliklerini elde ediyorlar. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Belediyemiz tarafından eğitilen ve geçen hafta Gaziantep’te düzenlenen yarışmada 2 bin metrede Ayhan Kaya elde ettiği Türkiye birinciliğinin ardından, dün de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Yarışmasında onlarca sporcu arasında Türkiye birinciliğini elde eden Suat Karabulak Türkiye’yi temsil edecek. Diğer taraftan Türkiye Dağ Koşusunda genç erkekler kategorisi derece elde eden Ferhat Sağlık sporcumuz da 22 Ağustos’ta Trabzon’da düzenlenecek olan Türkiye Dağ Koşusu Yarışmalarına katılmaya hak kazandı. İlçemizde iki milli sporcunun çıkması, ilçemizde sportif alanların genişletilmesi ile birlikte inşallah daha başka spor dallarında da yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çaldıran Belediyesi olarak gençlerimizin sportif alanlarda çalışmalarını devam edebilmeleri için yeni spor kompleksleri açmayı planlıyoruz. Yapılacak sportif alanlarda daha çok sporcu yetiştirerek ülkemizi temsil etmelerine katkı sunacağız” dedi.

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