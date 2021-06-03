Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren11 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 2 Haziran 2021 günü Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 3 Haziran 2021 günü “Eren11 Şehit J.Tğm. Baki Kocak 2021/1” operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1’i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 5 adet M16 Piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 120 adet M16 Piyade tüfeği fişeği, 158 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gram C4 plastik patlayıcı, 5 adet fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.