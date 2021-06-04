Başkale’de 52 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 52 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Bölekli Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yol kenarındaki 2 çuval içerisinde araziye terk edilmiş vaziyette 52 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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