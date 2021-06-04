Van'da, yol kenarındaki 2 çuvalda 52 kilo eroin ele geçirildi

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesine bağlı Bölekli köyü kırsalında, yol kenarına bırakılan 2 çuval içinde 52 kilo 165 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkale Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, harekete geçildi. Başkale'nin Bölekli Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, arazide arama yapıldı. Yol kenarına bırakılan 2 çuval içinde 52 kilo 165 gram eroin ele geçirilen, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-06-04 10:43:58



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