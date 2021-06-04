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Van Gölü’nde kötü kokuya neden olan dip çamur temizliği başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bundan sonraki süreçte dip çamuru temizliği yapacağız” “Atık sular Van Gölü sahilinde ciddi bir dip çamuru oluşturmuş”

İHA

Van Gölü’nde kötü kokuya neden olan dip çamur temizliği başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bundan sonraki süreçte dip çamuru temizliği yapacağız” “Atık sular Van Gölü sahilinde ciddi bir dip çamuru oluşturmuş”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır akan atık suların Van Gölü sahilinde ciddi bir dip çamuru oluşturduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bundan sonraki süreçte dip çamuru temizliği yapacağız” dedi.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle de gündeme gelmeye başlamıştı. Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan “Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” devreye alındı.
Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyor. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizmayla temizlenmeye başlanırken, süreçte Van Gölü sahillerinin kötü kokudan da kurtulacağı belirtildi.

“Van Gölü’nde en büyük kirletici ortadan kaldırıldı”
İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezindeki atık suyun Van Gölü’nü kirlettiğini belirtti. Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin devreye alınmasıyla birlikte en büyük kirleticinin ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Vali Bilmez, “Yıllardır akan atık sular Van Gölü sahilinde ciddi bir dip çamuru oluşturmuş. Bu da özellikle Tuşba sahilinde kötü kokuya neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bundan sonraki süreçte dip çamuru temizliği yapacağız” dedi.

“Önümüzdeki süreçte bu koku olmayacak”
Dip çamurlarının temizlenmesinin ardından Tuşba sahilinin kötü kokudan da arınacağını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu an belirli firmalarla temasımız var. Sembolik olarak dip çamuru temizliğine başladık ama bu ince ve uzun bir yol. Belediyelerimiz bir taraftan Van halkını sahillerle buluşturuyor. Sahilde parklar, yürüyüş alanları ve bisiklet yolları yapılıyor. Eğer dip çamurunu alamazsak bu ciddi bir eksiklik olur. Orta bir sürede dip çamurları temizlemeyi hedefliyoruz. En yakın sürede dip çamur temizliğine ciddi anlamda başlayacağız. Kötü kokuların çok kısa sürede biteceğini iddia edemeyiz. Ama önümüzdeki süreçte bu koku olmayacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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