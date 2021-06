Van’da tarımsal projelere 12.1 milyon hibe destek

Ali Koç her şeyi anlattı!

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların projelerinin onaylandığı müjdesini vererek, “Van’a toplam tutarı 25,2 milyon TL olan 25 proje için yüzde 50 hibe desteği verilecek” dedi.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, bölgenin kalkınmasının yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini belirterek, “Tarım ve hayvancılık ve buna bağlı tarımsal sanayi lokomotif bir sektördür. Çok boyutlu olan kırsal kalkınma topyekûn bölgesel kalkınma için çok önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu anlayış ile tarımsal üretimi teşvik etmekte, üreticileri her aşamada desteklemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız son 18 yılda ilimiz çiftçisine ve üreticisine 2 milyar TL destek sağlamıştır. Van’da her yıl ortalama 35 bin kişiye yaklaşık 120 milyon TL destek verilmektedir. Bakanlık tarafından yürütülmekte olan önemli kırsal kalkınma programlarından bir tanesi de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıdır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2016 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı dönemi için ilimizden Bakanlığa sunulan 25 adet projenin tamamı onaylanmıştır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Alt Programında 15 proje için 12.1 milyon TL hibe verilecek. Program kapsamında 7 adet bitkisel üretime yönelik tarım sanayi tesisi, 3 adet süt sığırcılığı projesi, 2 adet alabalık yetiştiriciliği projesi, 1 adet besi işletmesi, 1 adet kaz çiftliği ve 1 adet beyaz et işleme tesisi desteklenecek. Kırsal Alt Yapı Programında 10 proje için 500 bin TL hibe desteği verilecek. Program kapsamında 9 adet balya makinesi ve 1 adet yem karma makinesi alımı desteklenecektir. Projelerin yapılması hususunda çiftçilerimizi yönlendiren, katkı sağlayan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Alt Yapı programları kapsamında bütün projeleri onaylayarak ilimize katma değer sağlayan değerli Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

