Kaymakam Akbulut’tan ikna çalışması

– Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen öğrencileri yeniden eğitime devam etmeleri için evlerinde ziyaret etti.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, Cumhuriyet ve Adnan Menderes mahallelerinde ikamet edip, çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara verip açık öğretim lisesine kayıtlı üç öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Veli ve öğrencilerle görüşüp, örgün eğitime devam etmeleri konusunda görüşen Kaymakam Akbulut, ‘İlçemizin bütün köy ve mezralarında eğitimini yarıda bırakan ve okula gitmek istemeyen ve açık öğretimde kayıtları bulunan çocukların örgün eğitime devam etmeleri için oluşturduğumuz ikna ekibimiz pandemiye rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bugün iki mahallemizde açık öğretime kayıtlı üç öğrencimizi ikna etmek için aileleri evlerinde ziyaret ettik. Görüştüğümüz velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu cevap aldık. 3 öğrencimiz de yeniden eğitimlerine örgün olarak devam edecekleri sözünü verdiler. Devlet olarak çocukların eğitim öğretimlerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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