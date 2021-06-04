İpekyolu Belediyesinden çiftçilere büyük destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından örnek kapama ceviz bahçesi oluşturulması için aşılı fernor cinsi ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarımsal destek çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi, ‘Kapama Ceviz Bahçesi’ oluşturulması için ilçe sınırları içerisinde üreticilere fernor cinsi ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Aşağı Gölalan, Erçek, Aktaş ve Kıratlı mahallelerinde yapılan fidan dağıtımlarına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ve icracı birim müdürlüğü yetkilileri katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile başvurucular arasında seçilen çiftçilere ceviz ve diğer fidan çeşitlerini dağıttıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Her zaman çiftçilerimizin yanında yer aldığımızı ifade etmek istiyorum. Amacımız tarıma yönelik gelişmeyi destekleyebilmek, bununla alakalı olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaktır. Çiftçimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflediğimiz sonuçlara ulaşarak, çiftçilerimizin kazanmasına vesile oluruz” dedi.

Buradan elde edilecek başarı ile belediyenin hizmet ve başarılarına bir yenisini daha eklemiş olacaklarını da sözlerine ekleyen Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çocuklarla da yakından ilgilenerek ilk fidan dikimini Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, icracı müdürlük yetkilileri ve çiftçilerle gerçekleştirdi.

Yapılan desteklerden memnuniyet duyduklarını belirten çiftçiler ise belediyenin sürekli kendileri ile irtibat halinde olduğunu ve bu desteklerle üretimlerinde verim artışı olmasını beklediklerini ifade ettiler.

İpekyolu Belediyesi, ceviz fidanı dağıtım çalışmaları kapsamında Aşağı Gölalan, Erçek, Aktaş ve Kıratlı mahallelerinde bin 850 adet aşılı fernor cinsi ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Çiftçilere dağıtımı yapılan fidanlar ile 5 adet örnek teşkil edecek modern kapama ceviz bahçesi oluşturulacağı belirtildi.

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