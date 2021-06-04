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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinin ‘İbrahim Öngün Parkı’ hizmete açıldı

İHA

Tuşba Belediyesinin ‘İbrahim Öngün Parkı’ hizmete açıldı

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Erciyes Anadolu Holding A.Ş. tarafından oluşturulan ‘İbrahim Öngün Parkı’ hizmete açıldı.
Şemsibey Mahallesi’nde oluşturulan parkın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, parka adını vererek İbrahim Öngün ismini yaşatmaya çalışan hayırsever iş adamına, belediye yetkililerine teşekkür etti. Vali Bilmez, “Başta muhtarımız olmak üzere mahalle sakinlerinin parka sahip çıkacaklarına, çocukların da parkımızı kullanırken zarar vermemeye çalışacaklarına, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olan bir park olacağına inanıyorum. İnşallah bu parklarımızın sayısı artacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı. Orhan, “İçerisinde spor alanı, dinlenme alanı, çocuklar için oyun alanı olan, bin 500 metrekarelik bir park. Çevre, bizim için vazgeçilmez. Mahallelerimizde, etrafımızda yeşil alan olmazsa olmazlardandır. Belediyelerin, makamda olanların bu tesisleri icra etmeleri elzem bir görevdir. Ben parkın yapımında katkı sunan iş adamımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılım sağladığı Van Gölü’nün korunması ile ilgili çok önemli bir sürece imza atıldığını hatırlatan Orhan, “Şimdi bize düşen görev, Van Gölü’nü artık korumamız gerekiyor. Artık hiçbir şekilde, hiçbir çöpümüzü ne gölümüze, ne bahçemize, ne çevremize, ne kapımıza atmayacağız. Bu güzel Van’ı, bu güzel gölü ileriki nesillerimize miras bırakacağız” diye konuştu.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, “Parkımız; gençlerin, çocukların zaman geçirdiği ve zaman geçirdiği sırada bir şeyler öğreneceği yerlerdir. Ben parkımızın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Halkımızın istifadesine sunulan bu güzel mekanlar hayırlı olsun. Tuşba Belediyemizin bu hizmetleri Van halkıyla buluşturduğu için kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da, göreve geldikleri günden itibaren ilçede park ve yeşil alanların arttırılması noktasında ‘Her Mahalleye Bir Park’ sloganıyla harekete geçtiklerini ifade ederek, “Her Mahalleye Bir Park’ sloganıyla çocuklarımızın aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde kaliteli zaman geçirmeleri için yaklaşık bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa ettiğimiz parkımızın, Şemsibey Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İçerisinde mahalle sakinlerinin oturup dinlenebileceği piknik masaları, oturma bankları, kamelyalar ile çocuklar için eğlence, gençler için spor alanları, aydınlatma sistemi, ağaçlandırılmış bölümleri ve parkın estetiğine uygun çöp kutularının yer aldığı parkımız aynı zaman da Şemsibey Mahallemizin ilk parkı olma özelliğini taşıyor. İnşallah projesini tamamladığımız Beyüzümü Mahalle Parkımızı da hayata geçirdiğimiz takdirde parkı olmayan merkez mahallemiz kalmayacak. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Tuşba’mızın geleceği için bir vizyon ortaya koyarak, sosyal alanların arttırılması adına İskele İkinci Etap Sahil Bandı, Ayanıs Halk Plajı, Kent Meydanı, Şemsibey Mahalle Parkı ve Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nin çevre düzenlemesi olmak üzere ilçemize 2 yıllık görev süremiz içerisinde toplam 160 bin metrekare park ve yeşil alan kazandırdık. Bunun yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi bahçesine Şemsibey Mahalle sakinlerimizin ve gençlerimizin kullanabileceği bir futbol sahası yapıyoruz. Sahamızın ihalesi tamamlandı, inşallah kısa bir süre sonra yapımına başlanacak. Yine 750 bin metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan Tuşba Millet Bahçemizi de Şemsibey ve İskele mahallelerimizin arasında yapıyoruz. Tuşba Millet Bahçemizin de proje ihale dosyası tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda ihale ilanına çıkacak. Tuşba’mızı 2023 hedeflerine doğru adımlarla götürecek tüm çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılış törenimize katılımlarınızdan dolay hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, parkımızın Şemsibey Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden tören, parkın gezilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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