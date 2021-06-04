Van'da PKK'ya operasyon; çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar, uçaksavar mühimmatı, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde teröristlere ait 1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 EYP düzeneği, 1 cep telefonu ile tuzaklanmış EYP anahtar sistemi, 5 telsiz, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-06-04 20:41:11
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