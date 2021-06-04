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Van'da PKK'ya operasyon; çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DHA

Van'da PKK'ya operasyon; çok sayıda mühimmat ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar, uçaksavar mühimmatı, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde teröristlere ait 1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 EYP düzeneği, 1 cep telefonu ile tuzaklanmış EYP anahtar sistemi, 5 telsiz, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-06-04 20:41:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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