Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyonlarını sürdürürken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.M., İ.A., T.T., F.K., E.K. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'u tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-04 20:55:55



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