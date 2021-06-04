Van'da yaralı kuşlara jandarma sahip çıktı



VAN, (DHA)VAN'nın İpekyolu ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde, Erçek Gölü kıyılarında yaralı halde bulunan martı ve ebabil kuşları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, İpekyolu ilçesinde kontroller yapıldı. Kontrollerde, Erçek Gölü kıyılarında 1 yaralı martı ve bir ebabil kuşu fark edildi. Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kuş, YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek teslim edilip, tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-04 21:17:19



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