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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “Erciş gelişiyor, güzelleşiyor”

İHA

Milletvekili Arvas: “Erciş gelişiyor, güzelleşiyor”

– Van’ın yeniden ihyası ve inşasında olağanüstü gayret gösteren AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, hayata geçirilen çalışmalarla Erciş’in her yönüyle altın çağını yaşadığını söyledi.
Saha çalışmalarında hız kesmeyen Milletvekili Arvas, her gün başka bir ilçede halk ile buluşuyor. Hükümetin ve belediyelerin yatırımlarını yerinde inceleyen Arvas, temaslarda edindiği izlenimleri, problemleri ve çözüm önerilerini Ankara’ya taşıyarak çare oluyor. Erciş ilçesini ziyaret eden Milletvekili Arvas, ilk olarak Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanan hibe kaynakla yol ve elektrik şebeke hattı tamamlanan, alt yapısı hazır hale gelen Erciş Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları ile bir araya geldi. Erciş Kaymakamı ve Erciş OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte sanayicilerle görüşen Arvas, istihdam ve katma değer konusunda beklentilerini dile getirerek, yatırımcıların görüşlerini ve taleplerini dinledi. Erciş’in bu devasa yatırım ile birlikte artık bir sanayi şehri hüviyeti kazandığını belirten Arvas, elbirliği ile Erciş OSB’nin nitelik ve nicelik olarak büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Arvas, “Gazze’ye Umut Ol” etkinliğine katıldı
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ve Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf ile birlikte “Gazze’ye Umut Ol” etkinliğine katılan Milletvekili Arvas, buradan elde edilecek gelirin terörist İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’deki mazlumlara gönderileceği için memnuniyetini dile getirdi. Bu konuda her daim büyük hassasiyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Arvas, organizasyona katılan ve destek veren bütün paydaşları da kutladı.

Arvas’tan öğrencilere kitap
Programı kapsamında salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden öğretmenlerine ve okullarına kavuşan öğrencilerle Kızılören Mahallesi’ndeki okulda bir araya gelen Milletvekili Arvas, beraberindeki heyetle çocuklara kitap dağıttı. Salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve eğitime ara verilmesi ile birlikte öğrencilerin öğrenim ve psikolojik olarak olumsuz etkilendiği ifade eden Arvas, önümüzdeki süreçte ve yeni eğitim öğretim döneminde bunların telafi edileceği teennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Erciş Belediyesi tarafından yapımına başlanan Alkanat ve Sahilkent mahallelerindeki spor tesislerini yerinde inceleyen Milletvekili Arvas ile Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, spor alanında oynayan çocuklarla sohbet ederek her birine satranç takımı dağıttı. Milletvekili Arvas, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciş Belediyesi arasında yapılan protokol gereği ilçeye yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 8 adet halı saha ve 8 adet basketbol sahası yapılacağını hatırlattı. Bu proje ile spor tesislerinin tabana yayılacağını ifade eden Arvas, her mahallenin ve buralarda yaşayan çocuk, genç ve her yaştan sporseverin bu imkanlara kavuşacağını söyledi.

“Her yönüyle Erciş’in çehresi değişti”
Daha sonra beraberindekilerle Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanını da ziyaret eden Milletvekili Arvas, Orman Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede sonbaharda tekrar ağaç desteği yapılacağı bilgisini verdi. Arvas, “Toplam 84 dönümlük alanda yapılan kent ormanı ve meyve bahçesi, Ercişlilerin hoşça vakit geçireceği donanımlı bir yer olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın destekleri ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekilimiz Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ve kurum amirlerimizle uyum içinde samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Erciş gelişiyor, güzelleşiyor. Sanayide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, kentsel dönüşümde, tarımda, çevrede her yönüyle Erciş’in çehresi değişti. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile birlikte üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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