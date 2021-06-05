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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürpınar Belediyesi’nden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği

İHA

Gürpınar Belediyesi’nden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği

Van'ın Gürpınar ilçesinde, ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinlikleri kapsamında açık havada kahvaltı yapıldı.
Van, sosyal medya üzerinden yarın yapacağı ‘Dünya Kahvaltı Günü’ hazırlıklarını tamamlarken, Gürpınar Belediyesi öncülüğünde yaklaşık 400 kişi açık havada kahvaltı yapmanın keyfini yaşadı. Gürpark Millet Bahçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Norduz bölgesine ait yöresel kahvaltı çeşitleri ikram edildi.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, etkinliğin her türlü riske karşı kısıtlı tutulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaş altı gençlerin salgın döneminde evde kalmaları çağrısı üzerine kahvaltı sözü verdiklerini belirten Başkan Tanış, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere evde kalmaları için yaptığı çağrıdan sonra bizde harekete geçerek evde kalmalarını söyledik. Gençlerimizde bizleri kırmayıp salgın süresince kurallara riayet ettiler. O gün gençlerimize normalleşmeyle birlikte açık havada kahvaltı sözü vermiştik. Bu hafta kutlanacak ‘Dünya Kahvaltı Günü’ münasebetiyle bu etkinliği daha anlamlı hale getirdik" dedi.

“Dünyada Van, Van’da da Norduz kahvaltısı”
Gürpınar'ın yaylalarından doğal olarak sofrayla buluşan Norduz sofrasını markalaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Tanış, “Dünyada Van Kahvaltısı, Van’da ise Norduz kahvaltısı" sloganıyla hareket ediyoruz. İlimiz ve ilçemizin kahvaltı kültürünü canlı tutacak bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. İnşallah korona virüs salgının tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte daha büyük kahvaltı sofralarının etrafında bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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