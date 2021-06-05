Başkan Berge ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajında, Van Gölü’nün kirlilikten kurtulması dileğinde bulundu.

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Berge, Van Gölü’nün kirlilikten kurtulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizerek, “Bir dünya değeri olan Van Denizimizin kirlilikten kurtulması için atılan adımları önemsiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere, Van Gölü için emek veren herkesi kutluyoruz. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin devreye alınmasıyla Van Gölü, kirlilikten kurtulacak. Van Gölü’nde yapılan dip çamur temizliği de son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, böyle önemli bir günde ileri biyolojik arıtma tesisinin açılışını yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Van Gölü Koruma Kanununun çıkması için büyük emek sarf eden Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Gülşen Orhan’a, Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, ileri biyolojik arıtma tesisinin proje aşamasından bitirilmesine kadar geçen zamanda emek veren Van Gölü Aktivistleri’ne çok teşekkür ediyoruz. Birçok medeniyete başkentlik yapmış ve içerisinde dünya değerlerini barındıran kadim şehrimiz Van’ın çevre dostu bir kent olması için bizler de tüm çalışmalarda yer alacağız. Her anlamda temiz bir kent için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Vanımızı tüm olumsuz çevresel etkenlerden korumalıyız. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlu olsun” dedi.

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