Erciş'te, 5 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı



Barış KUL/ERCIŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, daha önce çeşitli nedenlerden dolayı görevden ayrılan 5 mahalle muhtarının yerine, yeni muhtarların seçilmesi için 10 bin 265 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

Van'ın Erciş ilçesinde daha önce çeşitli nedenlerden görevden ayrıan 5 mahalle muhtarının yerine, yeni muhtarlar için seçim yapıldı. İlçenin Vanyolu, Latifiye, Çataltepe, Doğancı ve Kırkdeğirmen mahallelerindeki seçim saat 08.00'de başladı. 5 mahallede 10 bin 265 seçmen, muhtarlarını seçmek için sandık başına gidip, oylarını kullandı. Mahalellerdeki oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ereceği belirtilirken, polis ve jandarma seçimin yapıldığı mahallelerdeki okulların önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vanyolu Mahalle Muhtarı Adayı 3 çocuk babası Recep Keleş (49) mahallede 1 yıldır muhtarlığa vekaleten baktığını belirterek, "Muhtarlık ara seçimleri olunca ben de aday oldum. Aramızda tatlı bir rekabet var. Mahallemizde ki seçmenler sabah 8´den itibaren ellerindeki oy pusulaları ile sandık başına gelip, oy kullandılar. Amacım mahallemize güzel hizmetler sunmak. Kim kazanırsa kazansın inşallah mahallemize yakışır hizmetler verir" dedi.

Oy kullanmaya gelen Maşallah Bakan, "Vanyolu mahallesi için bugün muhtarlık seçimi yapılıyor. Biz de vatandaşlık görevimizi yaparak, gelip oylarımızı kullandık. Mahallemizde 1'i kadın 5 aday yarıştı. Hepsi de güzel insanlar. Mahallemiz için güzel bir rekabet oluyor. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-06-06 12:37:00



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