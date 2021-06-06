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'Dünya Kahvaltı Günü'nde Van sahilinde kahvaltı

DHA

'Dünya Kahvaltı Günü'nde Van sahilinde kahvaltı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)ZENGİN kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettiren Van'da, 6 Haziran'ın 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, basın mensupları ile kahvaltı programı düzenlendi. Vali Mehmet Emin Bilmez, "İnşallah bu pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van sahilinde bir araya geleceğiz" dedi.
Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla geçen yıl 6 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'karakovan balı', un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 6 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından, Edremit İlçesindeki Büyükşehir Belediye tesislerinde kentte göre yapan basın mensupları kahvaltı verdi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile eşi Yaprak Çelikel, Van Gölü Sahili'nde kurulan kahvaltı masasında oturarak, göz manzarasında Van kahvaltısını tanıttı.
51 BİN 793 KİŞİNIN KATILIMI İLE REKOR KIRILMIŞTI
Vali Bilmez, 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü denilince akla Van'ın meşhur kahvaltısının geldiğini belirterek, "Bugün için bütün Vanlılar, ister il dışında ister burada yaşayan, herkes kahvaltıda dostlarıyla bir araya gelip bu günü yaşatmaya çalışıyor. Biz de misafirlerimizle birlikte Van Gölü'nün kenarında, güneş kentinde Van kahvaltısında bir araya geldik. Hem gazetecilerimizle hem Konya'dan gelen Şehit ailelerimizle hem de çocuklarımızla bir araya geldik. Bu geleneğimizi yaşatmak için gayret gösteriyoruz ve bütün Vanlıları da bu gayreti göstermeye davet ediyoruz. Van kahvaltısına sahip çıkan herkese de teşekkür ediyorum. Daha önce 2014'te 51 bin 793 kişi ile toplu kahvaltı yaparak, kahvaltımızı dünyaya tanıtma anlamında ciddi rekor kırıldı ve bu da tescillendi. İnşallah bu pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van Sahili'nde bir araya geleceğiz. Pandemi sürecini geride bırakırsak umarım önümüzdeki yıl fidanlık sahilinde binlerce, o rekoru kırdığımız yılki gibi inşallah tekrar buluşacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-06-06 12:54:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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