Van’da oy kullanma işlemi sona erdi

Van’ın değişik mahallelerinde muhtarlık için yapılan oy kullanma işlemi sona erdi.

Van’da muhtarlık seçimi için Gevaş’ın Dereağzı, Çaldıran’ın Yukarı Gülderen, Erciş’in Latifiye, Vanyolu, Çataltepe, Doğancı, Kırkdeğirmen, Başkale’nin Işıklı, Tuşba’nın Ermişler, Edremit’in Köklü ve Çatak’ın Adnan Menderes mahallelerinde binlerce seçmen muhtar adaylarını belirlemek için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Değişik nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlıklar için sabah saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi, korona virüs tedbirleri kapsamında saat 17.00’da sona erdi. Kırsal kesimde jandarma, ilçe merkezindeki mahallelerde ise polisin görev aldığı seçimlerin tamamlanmasıyla oy pusulaları ilçe seçim kurullarına gönderildi. Kesin sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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