Horoz dövüşü üzerinden kumar oynayanlara operasyon 24 şahsa 32 bin TL ceza uygulanırken horozlara da el konuldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde horoz dövüşü üzerinden kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa 32 bin TL ceza uygulanırken horozlara da el konuldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kumar oynamaya yer ve imkân sağlayan şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde yer alan bir işletme yerinin bodrum katının horoz dövüşü için özel olarak tasarlandığı, seyirci tribününde 24 şahsın bulunduğu ve dövüş ringi içerisinde 2 adet horozun dövüştürüldüğü, 15 adet horozun da dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulduğu ve işletme sahibi Ş.D.’nin ring içerisinde hakemlik yaptığı tespit edilmiştir. Horoz dövüşü üzerinden kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa 32 bin 64 TL idari para cezası uygulanmış, dövüş amaçlı bulundurulan horozlara el konularak tedavilerinin yaptırılması ve koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar

Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

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