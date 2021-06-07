Van’da “İntiharı Önleme Eğitici Eğitimi” gerçekleştirildi

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentte intiharı önlemede yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla ‘intiharı Önleme Eğitici Eğitimi’ gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, değişik kurumlarda çalışan psikolog, sosyal çalışmacı, rehber öğretmen, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve polis memurlarından oluşan 73 kişinin katılımıyla online ortamda “İntiharı Önleme Eğitici Eğitimi” gerçekleştirildiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Bu eğitime SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli Psikiyatrist Uzm. Dr. Zeynep Seda Albayrak, Psikiyatrist Uzm. Dr. Cafer Alhan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Gaye Zeynep Çenesiz, İl Sağlık Müdürlüğümüzde görevli Psikolog Fadıl Berk ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde görevli Psikolog Hamza Demirkan eğitimci olarak katılmıştır. Yapılan bu eğitimle intihar alanında yapılacak çalışma ve eğitimlerin ortak bir söylem içinde ve belli bir plan çerçevesinde yapılmasını planlanmıştır. Eğitime katılımcı olarak katılan personeller, kendi kurumlarında intiharı önleme ve farkındalık eğitimlerini yapacak ve ilimiz için bu alanlarda hizmetleri gerçekleştireceklerini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 yılında dünyada 800 bin kişinin intihar sonucu öldüğünü bildirmiştir. Bu sayı dünyada her 40 saniyede bir, bir kişinin intihar sonucu yaşamını kaybettiğini göstermektedir. DSÖ bu sayının 2030 yılında bir milyonun üzerine çıkacağını öngörmektedir. İntihar girişimleri ise bu sayıların yaklaşık 20 katıdır. İntihar dünyada ilk on ölüm nedeni arasındadır. Ülkemizin son 3 yılın TÜİK intihar verilerine baktığımızda, ilimizin kaba intihar verilerinin ülkemiz ortalamasının üstünde olduğu ve Van ili özelinde intihar girişim sayılarımızın yüksek olduğunu görmekteyiz. Unutmayalım ki, intihar toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemidir” dedi.

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