Van’da korkutan yangın Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

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Van’ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde ilçenin Elmalık Mahallesi 75. Sokak üzerinde meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgar ve evdeki tüplerin patlamasıyla yangını 6 saatte söndürebildi. Evler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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