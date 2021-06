Tuşba Belediyesinden dezavantajlı kadınlara yönelik halı ve kilim kursu

Van’ın Tuşba Belediyesi, dezavantajlı kadınlara yönelik açtığı ‘Halı ve Kilim Kursu’nda el emeği ve göz nuru ile dokunan halı ve kilimlerle binlerce yıllık yöresel geleneği sürdürüyor.

Tuşba Belediyesinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü destekli açtığı ve yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan ‘Halı ve Kilim Kursu’, 1 Haziran’da başlayan normalleşme dönemiyle birlikte pandemi kurallarına uygun bir şekilde kapılarını yeniden açıldı. Kalecik Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait Tarihi Van Evleri’nde açılan kursa katılan kadınlar, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de meslek öğrenerek tarihi bir geleneği sürdürüyorlar. Toplam 25 kadının katıldığı ve İŞKUR Van İl Müdürlüğü tarafından geldikleri her gün için belli bir ücret ödenen kadınlar, Tuşba Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen servis ile evlerinden alınarak kursa getirilip götürülüyorlar.

Tamamı dezavantajlı kadınlardan oluşan kursiyerlere günlük 6 saat verilen kursun 3 ay süreceği kaydedildi. ‘Halı ve Kilim Kursu’na katılarak sertifika alan kadınların rahatlıkla tek başına halı ve kilim yapabilecek düzeye geldiği ve böylelikle üretim yaparak iş sahibi olabildiği ifade edildi. Aile bütçelerine katkıda da bulunan kadınların, tamamıyla Van yöresine ait motiflerin kullanıldığı halı ve kilimleri yaparak gelecek nesillere aktarıyor.



Van Kilimi

Orta Asya’da Türklerin yaşadığı bölgede ortaya çıktığı ve geliştiği kabul edilen halı ve düz dokuma (kilim) geleneği, Selçuklular yoluyla Anadolu’ya gelmiş ve gelişimini burada sürdürmüştür. Van ve yöresinde dokunan kilimlerde estetik güzelliğinin yanında ilettiği mesaj da çok daha önemlidir. Okuma yazma bilmeyen insanımız ilmek ilmek, motifmotif sevgisini, duygularını, dile alamadığı ve açıkça söyleyemediği aşkını üzüntüsünü kilime işlemiştir. Kilimlerin her motifi bir mesajdır. Her kilim, bir kitap gibi zamanın mesajını günümüze ulaştırmıştır.

