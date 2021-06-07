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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale’de tamamlanan yatırımlar hizmete açıldı

İHA

Başkale’de tamamlanan yatırımlar hizmete açıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesinde yeni belediye hizmet binasının temel atma törenine katılıp, birbirinden önemli yatırımları hizmete açtı.
Sabah saatlerinde beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Başkale’ye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez’i Kaymakam Asım Solak ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakam Solak’ın makamında kısa bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, yapımına başlanan yeni belediye hizmet binasının temel atma törenini için inşaat alanına geçti. Burada konuşan Vali Bilmez, devletin Başkale’ye önemli yatırımlar yaptığını belirterek, “Halka hizmet edecek ve Başkale’nin uzun vadede ihtiyacını karşılayacak bir belediye binası inşa ediliyor. Onun dışında yarı olimpik bir havuz ve 84 dönüm arazi üzerine kurulan millet bahçesinin tamamlanan kısmının açılışını yapacağız. Başkale’nin kalkınması ve vatandaşımıza hizmet için bütün kurumlar çaba içerisinde. Hastanemiz en kısa sürede ihale edilecek. Ayrıca Anadolu lisesi açılışı yapacağız. 24 derslikli bir ilkokulun ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde bütün sokaklar parke taşı ile kaplanacak. Emniyet lojmanı ve yeni binası, jandarma misafirhanesi yapılıyor. En önemlisi 32 virajlar tüneli en kısa sürede tamamlanacak. Artık kışın vatandaşlarımız o virajlardan kurtulacak. Hep birlikte merkezi idari ile elbirliğiyle Başkalelileri bütün hizmetlerle buluşturacağız. Çünkü Başkaleliler hizmetin en iyisine layıktır. Yeni şeyler isterken yapılanı da taktir edelim. Bardağın dolu tarafını da konuşalım. Hiçbir ayrım yapmadan bir bütün olarak Başkale’ye sahip çıkacağız, kalkındıracağız. Birlik, beraberlik ve komşuluğu egemen kılmamız gerekir. Burada hizmet için bulunan tüm kamu görevlilerine yardımcı olmalıyız” dedi.
23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılanları da anlatan Vali Bilmez, “Devletimiz bütün ekipleriyle deprem sonrası burada oldu. Her şey çok hızlı bir şekilde yapıldı. Ancak hala birileri Karadeniz’de afet bölgesi ilan edildi, burada edilmedi diye yaygara yapıyor. İnanın Karadeniz’e ne yapıldıysa buraya daha fazlası yapıldı. Buraya daha çok ilgi gösterildi. Bizde halkımızı doğru bilgilendirmek istiyoruz. Depremin ilk anından itibaren en şeffaf şekilde bilgi verdik, anlattık. Hala birileri bunun üzerinden vatandaşımızı yanlış yönlendiriyor. Bizim amacımız kış gelmeden vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmektir” şeklinde konuştu.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, Başkale’nin gelişip büyüdüğünü ve hizmetlerin aralıksız süreceğini söyledi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ise yapılacak hizmetlerin maliyetleri hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve protokol üyeleri butona basarak yeni belediye hizmet binasının temeline ilk betonu döktü.
Vali Bilmez ve beraberindeki heyet daha sonra yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Bilmez, havuz ve spor salonunda inceleme yaptı.
Vali Bilmez, program kapsamında tamamı 84 dönüm arazi üzerine yapılan Millet Bahçesinin tamamlanan kısmının açılış kurdelesini kesti. Vali Bilmez, “2400 rakımlı ilçeye çok güzel bir millet bahçesi yapılmış. Vatandaşlarımız gelip burada pikniğini yapıp, mesire alanlarından faydalanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Millet Bahçesi açılışında bir süre çocukların oyun parkındaki oyunlarını izleyen Vali Bilmez, yapımı tamamlanan 24 derslikli 280 öğrencinin eğitim öğretim göreceği Başkale Anadolu Lisesinin açılışı yapıp, okulda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale programında son olarak 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 18 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Deprem sonrası yaşanan süreçle ilgili ve yapılacakları hakkında açıklama yapan Vali Bilmez, sürecin çok uzadığını ve bir an önce mahalle sakinlerinin yapılacak konutlar hakkında kararlarını vermelerini istedi.
Vali Mehmet Emin Bilmez’e Başkale programında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akkaş eşlik etti.

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