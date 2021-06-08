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Bardakçı TOKİ’nin yıllardır devam eden içme suyu sorunu çözüldü

İHA

Bardakçı TOKİ’nin yıllardır devam eden içme suyu sorunu çözüldü

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Bardakçı TOKİ konutlarındaki içme suyu sorununu çözdü.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Bardakçı TOKİ konutlarında yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından çözüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi idaresince uzun bir süredir su ihtiyacı karşılanan ve yeterli olmayan durumlarda tankerle su ihtiyacı giderilen 25 blokluk ve 442 daireli Bardakçı TOKİ konutlarına kesintisiz su ihtiyacını karşılamak için VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ın direktifleri doğrultusunda VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Bu kapsamda VASKİ ekipleri, Van Organize Sanayi Bölgesi üzerinden yeni hat çekerek, uzun süredir yaşanan mağduriyeti önüne geçerken, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan terfi merkezlerinde eskiyen teçhizatları da yenilerek motor değişikliği ve yeni takviyelerle birlikte su seviyesinin düşmesinin önüne geçildi. Yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırımla yapılan çalışmayla birlikte yıllardır devam eden içme suyu mağduriyeti ivedilikle başlatılan çalışmaların neticesinde çözüldü.

“Bardakçı TOKİ sakinlerine verdiğimiz sözü yerine getirdik”
Yıllardır devam eden içme suyu sorununa ilişkin konuşan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bardakçı TOKİ sakinlerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve sorunu çözdüklerini belirterek, “Bardakçı TOKİ inşaatı sırasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi sınırları içerisinde yapılmasından dolayı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yapılan sözleşme kapsamında üniversiteden su ve altyapı hizmeti alacağı anlaşılarak başlanmıştı. 2019 Ağustos ayında göreve başladıktan sonra Bardakçı TOKİ sakinlerinin kurumumuza yaptığı başvuruyu değerlendirerek, şubatmart ayları içerisinde yaptığımız tespitler doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesinin girişine kadar gelen şehir şebeke hattımızı, Organize Sanayi Bölgesinin içinden geçirerek yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırımla bütün terfi merkezlerinin ve pompalarını değiştirerek, özellikle sanayi bölgesinin üst kısmında yer alan ve VASKİ tarafından işletilen depoya fazla miktarda su terfisini sağladık. Bugün itibariyle de Bardakçı TOKİ’ye yeni içme suyu hattını bağlamış olduk. Birkaç gün içerisinde testler yapılacak, depoların kullanım süreleri, depodan gelen içme suyu basıncı testten geçirilecek” dedi.

“Su sorunumuza VASKİ Genel Müdürlüğümüz kayıtsız kalmadı”
Bardakçı TOKİ yönetiminden Eyüp Bilmez, 8 yıllık içme suyu sorununa VASKİ’nin duyarsız kalmadığını kaydederek, “Yaklaşık 9 yıldır suyumuzu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden alıyorduk. Üniversitede suyun yetersiz kalmasından dolayı sorun yaşıyorduk. Yaşanan su sorununa VASKİ Genel Müdürlüğümüz kayıtsız kalmayarak; sitemize yönelik altyapı çalışması yaparak, temiz içme suyu hattı çekti. Suyumuz verilmeye başlandı. Yapılacak testlerden sonra en kısa sürede su sorunumuz çözüme kavuşuyor. Buradan valimize ve genel müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TOKİ sakinleri olarak çok mutluyuz”
Bardakçı TOKİ sakinlerinden Serdar Kamacı da, yaşanan su sıkıntısından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, “Bardakçı TOKİ sakinlerinin yaşanan mağduriyetinin giderilmesinden dolayı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’a teşekkür ediyorum. Özellikle yaşadığımız mağduriyete kayıtsız kalmayan VASKİ Genel Müdürümüz Ülker Cem Kaplan, sorunu çözeceğine dair söz vermişti, sözü tutarak mağduriyetimizi giderdi. Sahadaki çalışmalarını bizzat yerinde gördük ve şahit olduk. Şu an TOKİ sakinleri olarak çok mutluyuz. Üniversiteye de teşekkür ediyoruz ama sürekli bir tereddütle yaşıyorduk. Sağ olsun genel müdürümüz, suyumuzu bugün bağladı. Biz Bardakçı TOKİ sakinleri olarak VASKİ’nin duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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