Van TSO’dan ‘Kahvaltı Günü’ teşekkürü

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından (Van TSO) yapılan açıklamada, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu belirtilerek, “İnsan sağlığı açısından önemi bu kadar büyük olan kahvaltı, bir yandan hayatımızda önemli bir kültüre dönüşürken diğer yandan doğal ve yararlı besinleri tüketmemize olanak sağlamaktadır. İşte tam burada Van kahvaltısının önemi ortaya çıkmaktadır. Neden Van kahvaltısı? Sorusuna verilecek en güzel cevap, tamamı doğal ürünlerden oluşan ve her birinin ayrı ayrı sayısız faydası olan bir menüden oluşmasıdır. Kahvaltı Van için vazgeçilmez yaşam biçimi olmuştur adeta. Bölgemizde yaygın olan hayvancılık sektörü beraberinde süt ve süt ürünlerinden elde edilen geniş bir besin kültürünü de getirmiştir. Yaylalardan elde edilen bal ve Van’ın pınarlarından elde edilen su ile demlenen çayı da bu lezzet halkasına katmak mümkündür. Rekabetin bu kadar arttığı bir zamanda fark oluşturan şehirler daha fazla ilgi görmekte ve ekonomik gelirlerden daha fazla pay almaktadırlar. Bu nedenle dünyada ‘Marka Şehir’ kavramı geliştirilmiştir. Van ili ile özdeşleşen ve Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Van kahvaltısı marka değerimize en büyük katkıyı sağlamaktadır. İlkini 2020 yılında kutladığımız Dünya Kahvaltı Günü’nün bu yıl ikincisini haziran ayının ilk pazar günü olan 6 Haziran günü kutladık. Kahvaltısı uluslararası boyutta tanınan Van’ın Dünya Kahvaltı Günü’ne öncülük etmesi de ayrı bir ayrıcalık ve güzelliktir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak dünyaya yeni bir gün kazandırmanın ve bugünün de en keyifli gün olarak anılmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en keyifli gününe destek veren Dışişleri Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanımız Faruk Kaymakcı’ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz nezdinde tüm oda/borsalarımıza, Birlik Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu’na, Dünya Kahvaltı Günü münasebetiyle kahvaltı sofrası kuran ve paylaşımlarda bulunan tüm büyükelçiliklerimize, siyasilerimize, bürokratlarımıza, valilik, kaymakamlık ve belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, hemşehrilerimize ve tüm dünya halklarına teşekkür ederiz” denildi.

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