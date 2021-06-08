Domatese adanan bir ömür

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Ömer ve Gülçin Baykuş çifti, ömürlerini adadıkları domatesle hem geçimlerini sağlıyor hem de ilçenin domates ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

Erciş ve çevresinin domates ihtiyacını karşılayan Haydarbey Mahallesi’nde fideler yeniden toprakla buluşturuluyor. Ürettikleri domatesten elde ettikleri tohumu yıllardır aynı titizlikle toprakla buluşturan Baykuş ailesi, hasat dönemi ise alın terlerinin karşılığını alıyor. Domates üretimi yapan 80 yaşındaki Ömer Baykuş, 15 yaşından bu yana domates üretimiyle ilgilendiğini belirterek, “Domates yetiştirme mesleği bize babamdan kaldı. O zamandan bu yana bu domatesleri üretiyoruz. Domatesin yanı sıra arpa ve buğday da ektim” dedi.

70 yaşındaki Gülçin Baykuş da, 50 yıldan fazladır domates üretimiyle uğraştığını söyledi. Baykuş, domatesler kızardığı zaman büyük olanları seçtiklerini ve bu şekilde tohumunu da kendilerinin aldığını belirtti.

Baykuş çiftinin sosyolog kızı Rukiye Baykuş ise Haydarbey Mahallesi’nin domatesiyle bilindiğini söyleyerek, “Haydarbey domatesi 2 çeşittir. Bunların meşhur olmasının sebebi, yüzyıllardır atalarımızdan gelen tohumun anne ve babalarımız tarafından korunmasıdır. Bizlerde kamu kurumunda çalıştığımız halde ailelerimize yardım ederek bu tohumun daha çok geliştirilmesini, kaybolmamasını ve bu kültürümüzün çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize miras olarak kalmasını istiyoruz. Bu konuda da devletimizin gerekli mercilerinden destek alarak bu tohumun yaygınlaştırılmasını istiyoruz. İthal tohumlar her yıl kuruyor, yenilendiğinde de acımsı bir tat oluşuyor. Haydarbey domatesinin tadında değişme olmadığı gibi kuruma da olmuyor" dedi.

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