Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN polisi, kentte son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayınını gerçekleştiğini belirterek, dolandırıcıların yöntemlerine dikkat çeken video yayınladı.

Kentte son 6 ayda 175, son bir ayda ise 33 siber dolancırıcılık olayı gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artış gösteren siper dolandırıcılıkla mücadele ile ilgili bir video yayınladı. Polis, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri tek tek ortaya çıkardı. Video haline getirilip yayınlanan 'siber dolandırıcılık' tuzaklarıyla ilgili görüntülerde mağdurların nasıl şöyle anlatıldı:

"Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim. Dolandırıcılar arkadaşımdan gelen mesajda hediye çeki dağıtıyoruz, hattın faturalı mı diye sordu. Arkadaşım olduğu için şüphelenmedim ve cevap verdim', 'Arkadaşım bana e-posta gönderdi. Sosyal medya hesabında bu maili kendi mail adresimin olduğu yere kopyalamamı söyledi. Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim', '**.com sosyal medya hesabı üzerinden bahis ve iddiaa reklamlarını, buralardan insanların para kazandığını gördüm. Hesabı takibe aldım ve irtibata geçtim. Şikeli maçlar oynanacağını, para yatırmam durumunda büyük meblağlar kazanabileceğimi, bunun için belirli miktarda para yatırmam gerektiğini bana söylediler gibi benzer şekilde dolandırıldıkları anlaşılmıştır."

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-09 08:46:16



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