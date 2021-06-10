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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da hentbol sporu yaygınlaşıyor

İHA

Van’da hentbol sporu yaygınlaşıyor

Vanlı çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına çalışmalar yapan Hentbol Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, hentbol branşında geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.
1624 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek Yıldız Erkek Milli Takımında antrenör olarak görev alacak olan Hentbol Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, Van’da hentbolu daha çok yaymayı hedefliyor. İHA muhabirine konuşan Ferda Göktaşoğlu, bölgede çocukların geleceğine dokunarak milli sporcu yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Göktaşoğlu, “Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde hentbol çalışmalarımız devam ediyor. Şu an burada eğitim gören çocuklar, Süphan Mahallesi’nde doğmuş ve bu yörenin çocuklarıdır. Çocuklarımızla şu an çalışmalarımız 2 aydır devam ediyor. Çocuklarımız daha yeni yeni hentbolu sevmeye ve tanışmaya başladılar. Oynadıkça hentbolu daha çok seviyorlar. Gücünü hissettiğimiz ve arkamızda duran iki kurumumuz var. Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bu doğrultuda çocuklarımızın altyapı çalışmalarını tamamlayıp şampiyonlar ligine kadar yükseltmek. İlerleyen süreçte çocuklarımızın iyi bir hentbolcu olup Türkiye liglerinde Van’ı temsil etmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dedi.
1624 Haziran tarihlerinde Ankara’da kampa davet edildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Göktaşoğlu, “Daha çok mutlu olduğum diğer bir konuda, davet edildikten sonra Van’da çok iyi bir yankı uyandırması oldu. Bu milli takım serüvenindeki en büyük hedefimiz, Van için bir örnek olmasıdır. Bu görüşle çalışıyoruz ve milli takıma gençlerimizi kazandırmak istiyoruz. Van’dan sadece Ferda Göktaşoğlu milli takıma gitti değil, daha nice sporcularımızın milli takımlara, milli liglere, Avrupa’da, yurt dışında oynamasını sağlıyoruz. Özellikle bu çalışmalarımızı Edremit Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yürütmek bizler ve çocuklar için çok daha güzel ve verimli olabileceğini düşünüyorum. Hentbol bu son 7 yıldır Van’da çok büyük bir yükselişe geçti. Bizim belediyelerimize baktığımız zaman Edremit Belediye Başkanı İsmail Say destek verdi, bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ki sürecimizde gönülden isterim ki belediye bünyesinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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