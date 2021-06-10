İranlı iş insanları yatırım için Vali Bilmez’le görüştü

İran’dan gelen bir grup iş insanı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek, yapmak istedikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Van’da yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi Hikmetullah Yetkin’in daveti üzerine Van’a gelen İranlı 33 iş insanı, Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya geldi. Vali Bilmez’e İran’da yaptıkları işler hakkında bilgi veren iş insanları, Van’da kendi sektörlerindeki yatırımcılarla bağlantı kurmak istediklerini söylediler.

Van’ın yatırım yapmak için çok cazip bir il olduğunu vurgulayan İranlı iş insanları, Vali Mehmet Emin Bilmez’in kendilerini kabul etmesinden de büyük mutluluk duydukları ifade ettiler.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise İranlıların yatırım için Van’ı tercih etmelerinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, ziyarete gelen iş insanlarına teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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