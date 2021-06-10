Başkale’de 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi

CHP'li İlgezdi: "Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 09.00’da Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale KOM ve Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda Esenyamaç Mahallesi Şermik Sırtları mevkiinde yapılan arazi aramasında, 8 paket halinde 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.