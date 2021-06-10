Van’da elma iç kurduna karşı ikinci ilaçlama uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, il merkezi ve ilçelerinde elma iç kurduna karşı 1. döl 2. ilaçlama zamanı geldiğini duyurdu.

Konu ile ilgili meyve üreticilerine uyarılarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu belirterek; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduklarını ifade eden Görentaş, arazide eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemlerler yapıldığını kaydetti. İstasyonlardan ve araziden elde edilen verilerin teknik personeller tarafından değerlendirildiğini söyleyen Görentaş, böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilere basın, ilan, kısa SMS ve anonslarla duyurduklarını belirtti. Görentaş, “Bütün bu bilgiler ışığında elma iç kurdu zararlısında mücadele zamanı geldi. 2021 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 2. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gürpınar ilçelerinde 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren Erciş ve Muradiye ilçelerinde 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren ve Gevaş ilçesinde 13 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. İkinci ve gerekiyorsa üçüncü ilaçlama için de ayrıca bilgilendirme yapacak ve mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra kültürel ve mekanik yöntemlerle de nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticiler mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekir. 2021 yılının üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.

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