Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen ikamette ve üst aramalarında; 39 beste halinde toplam 43.05 gram eroin maddesi, 2 beste halinde toplam 5.53 gram kokain maddesi, 3 beste halinde toplam 2.7 gram metamfetamin maddesi, toplam 16 bin 340 TL banknot ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ve banknotlar ile ilgili olarak S.E. ve S.A. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu

Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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