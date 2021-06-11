Van’da 3 Bay Medya Grubu kuruldu

Van’da, biri bölgesel olmak üzere 2 haftalık gazete ve 3 internet haber sitesini bünyesinde barındıran ‘3 Bay Medya Grubu’ kuruldu.

İpekyolu Belediyesi karşısında kurulan 3 Bay Medya Grubu’nun Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü İsmail Eren, Okur Temsilciliğini Mustafa Yakut üstlenirken, medya grubunun Genel Yayın Koordinatörlüğünü ise Erhan Uğurlu ve Ahmet Bayram yürütüyor. 3 Bay Medya Grubu’nun kurulma amacıyla ilgili açıklamada bulunan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Eren, daha önce kentte internet haber yayını yapan Yerel Van Haber, Van Hakimiyet Gazetesi ve İkra Haber siteleri olarak bir araya gelip, Van’da ve bölgede yeni bir oluşum gerçekleştirdiklerini söyledi. Günümüzde teknoloji ile birlikte dijital medyanın da giderek önem kazandığını belirten Eren, "Vatandaşların haberleri artık dijital ortamlardan takip ettiklerini biliyoruz. Medya grubu olarak farklı bir şey yapmaya çalıştık. İnsanların eskiden gelen alışkanlıklarını göz ardı etmedik. Dijital gazeteyi takip edenler kadar iş yerlerinde, kahvehanelerde gazete okuma geleneğini de sürdürmek istedik” dedi.

Baskıya geçtikleri günden itibaren toplumdan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Eren, “Basılı gazetelerin neredeyse tarihe karıştığı günlerde, medya grubu olarak basılı gazete çıkarmamız toplumumuz tarafından sevinçle karşılandı. Hem yenilikçi hem de gelenekçi okurlarımızı düşünerek yayın hayatımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

3 Bay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan gazeteler ve internet haber siteleri olarak basın yayın ilkelerine bağlı hareket edeceklerinin altını çizen Eren, “Heyecanımızı hep taze tuttuk. Bugün ise yine mesleğimizin doruğundayız. Gazetecilik mesleğinin en zor şartlarını yaşadığımız şu günlerde, halkımızın karşısına çıkma cesaretini göstermenin heyecanı içindeyiz. Ülkemizde gazeteciliğin içinin boşaltıldığının sadece biz gazeteciler değil, okurlarımızın da farkında olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda işi sadece gazetecilik yapmak olan yayınların çoğalması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle okurlarımızın karşısına çıktık. İnşallah yolumuz hayırlı olur. Bu duygularla gazetelerimizin Van’a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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