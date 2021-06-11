Van İş-Kur ile Webhelp Çağrı Merkezi işbirliğinde dev istihdam

Van Çalışma ve İş Kurumu (İşKur) İl Müdürlüğü ile ‘Webhelp Çağrı Merkezi Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’ arasında ‘Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Mesleğinde’ 120 kişilik işbaşı eğitim programı açıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (VAN TSO) lojistik destek sağladığı ve 2018 yılı Ocak ayından beri Van’da faaliyet gösteren Webhelp Firması için hazırlanan sözleşme, İl Müdürü Hidayet Kişi ve işveren vekili Sevgi Yıldız tarafından imzalandı. 2018 yılında 100 kişi ile istihdama başlayan Webhelp Çağrı Merkezi Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., bugün itibariyle bin 182 kişi ile Van’ın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

İşveren vekili Sevgi Yıldız, çağrı merkezlerinin hızlı büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, son zamanlarda sanayiden daha fazla istihdam oluşturduğunu kaydetti. Yıldız, Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sunmuş olduğu kurs ve programlarla istihdam süreçlerinin daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

İşKur İl Müdürü Hidayet Kişi de, Van işgücü piyasasına katma değer sağlayacak her proje ve çalışmada işverenlerin ve tüm sektör temsilcilerinin yanında olduklarını söyledi. Sürekli istihdamın sağlanması noktasında il müdürlüğü olarak tüm firmalara kurs, program ve projelerle desteklerinin devam edeceğini belirten Kişi, sözleşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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