Van'da çuvallarla toprağa gömülü 233 kilo eroini 'Barut' buldu

Bakan Koca duyurdu! 3 grup için daha aşı kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Başkale'ye bağlı İran sınırındaki Güleçler Mahallesi´ne operasyon düzenledi. Boş arazide narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Eroinin kim ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-06-11 10:54:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.